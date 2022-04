Kagawa sobre "lenda" Alex Ferguson: "Gostava de ter trabalhado mais tempo com ele"

Japonês venceu a Premier League na última época da carreira do treinador inglês

Shinji Kagawa, médio dos belgas do Sint-Truiden, recordou esta quinta-feira a passagem no Manchester United, em 2012/13, sob o comando de Alex Ferguson, que se reformou após conquistar a última Premier League da carreira.

"Tive o privilégio de trabalhar com Ferguson durante um ano, o que foi uma grande honra. Gostava de ter trabalhado mais tempo com ele, mas o destino decidiu o contrário. Foi um período muito bonito. Ferguson queria-me realmente, nunca o esquecerei", garantiu ao jornal belga De Morgen.

Kagawa teve uma contribuição tímida na primeira época nos red devils, apontando seis golos e cinco assistências em 26 jogos e o japonês, atualmente com 33 anos, admitiu ter sentido alguma falta de auto-estima nesse período.

"Na altura, eu não pensei nisso, que estava a trabalhar com uma lenda destas. Agora, tenho uma noção muito melhor de quem ele realmente era. Para ser honesto, o meu primeiro ano no Manchester United foi ok. Ganhámos o título [Premier League], mas isso foi por causa de Robin Van Persie, que marcou 26 golos nessa época. Eu não tinha tanta confiança como aquela que tive durante a minha passagem no Dortmund", confidenciou Kagawa.

Shinji Kagawa vinha de duas épocas bem-sucedidas no Dortmund antes de ser oficializado pelo Manchester United, no verão de 2012. Após Alex Ferguson ter terminado a carreira de treinador, o japonês ainda cumpriu outra temporada nos red devils, sob o comando de David Moyes, antes de regressar à equipa auri-negra.

Depois de se ter despedido do Signal Iduna Park, em janeiro de 2019, Kagawa ainda passou por Besiktas, Saragoça e PAOK, antes de reforçar, esta temporada, o Sint-Truiden, atual nono classificado da Liga belga.