Juventus volta a tropeçar e liderança pode ficar a 13 pontos no final da jornada

Equipa de Allegri falhou terceira vitória seguida na casa do Veneza, depois de igualdade a uma bola

A Juventus voltou hoje a perder pontos na Liga italiana, ao empatar em casa do Veneza (1-1), na 17.ª jornada, e pode ser alcançada pela Roma de José Mourinho e pela Lazio no sexto lugar.

Aos 32 minutos, Pellegrini cruzou e encontrou o espanhol Morata, para o sexto golo do avançado este ano, o quarto na Serie A, numa primeira parte equilibrada e em que os venezianos assustaram a formação de Turim, que até podia ter feito o 2-0 em cima do intervalo, pelo colombiano Cuadrado.

No segundo tempo, um grande golo de fora da área de Aramu, aos 55 minutos, permitiu à equipa da casa igualar e 'resistir' até final, sem que a 'Juve', que ainda perdeu Dybala logo no primeiro tempo, conseguisse fazer um segundo.

Contas feitas, a Juventus viu fugir a Fiorentina em quinto, agora a dois pontos dos 28 que soma, no sexto posto, podendo ser igualada pelas duas formações de Roma, que ainda não jogaram na 17.ª ronda, além de poder ver fugir ainda mais o quarteto da frente: AC Milan (38), Inter Milão (37), Nápoles (36) e Atalanta (34).

O Veneza, por seu lado, ganhou fôlego na luta permanência, chegando aos 16 pontos, no 16.º posto, com seis pontos acima da 'linha de água', além de porem fim a uma série de três derrotas seguidas.

No primeiro jogo do dia, o sérvio Dusan Vlahovic marcou duas vezes na goleada caseira da Fiorentina à Salernitana (4-0), isolando-se no topo da lista de melhores marcadores, com 15 golos.

Bonaventura abriu a contagem, aos 31 minutos, Vlahovic, que marca há cinco jogos seguidos, "bisou" aos 51 e 84, e o marroquino Maleh fechou a contagem, aos 90.

Os "firenze", que conseguiram a terceira vitória seguida, somam agora 30 pontos, isolando-se no quinto lugar, um posto de acesso às competições europeias, enquanto a Salernitana continua no 20.º e último posto, com apenas oito, após uma terceira derrota seguida que os deixa a quatro pontos da zona de manutenção.

Ainda hoje, a Udinese recebe o líder AC Milan, que pretende vencer e pressionar o segundo classificado, o vizinho e rival Inter, que só joga no domingo, com o Cagliari.