Juventus volta a triunfar em casa, mas não passa do quinto lugar

O colombiano Cuadrado, aos nove minutos, e o argentino Dybala, aos 56, marcaram os golos da vitória.

A Juventus, que já cedera três derrotas caseiras nesta edição da Série A italiana de futebol, voltou este domingo aos triunfos em Turim, por 2-0, diante do Génova (18.º), na 16.ª jornada do campeonato transalpino.

O colombiano Cuadrado, aos nove minutos, e o argentino Dybala, aos 56, deram a vantagem aos anfitriões e a 250.ª vitória no primeiro escalão italiano ao treinador Massimiliano Allegri.

A Velha Senhora encontra-se no quinto lugar da tabela, a 11 e a 10 pontos, respetivamente, do comandante, Milan, e do campeão em título, Inter Milão, os quais venceram as suas partidas nesta ronda, ao contrário do Nápoles, batido em casa pela quarta colocada Atalanta e assim caído para o terceiro lugar, agora só com dois pontos de vantagem sobre os adversários deste fim de semana.

Hoje, a Lázio (oitava colocada) foi a Génova bater a Sampdoria (15.ª), por 3-1, mesmo já sem o inaugurador do marcador, Milinkovic-Savic (sete minutos), expulso por acumulação de amarelos. Immobile fez bis (17 e 37) e o colega de equipa do português Adrien Silva, que jogou somente a segunda parte, Gabbiadini estabeleceu o 3-1 final (89).

Em Veneza (16.º), o avançado argentino Simeone também garantiu um "bis", já aos 67 e 85 minutos, no triunfo do Verona (10.º), por 4-3, tendo o médio português Miguel Veloso atuado pelos visitantes até ser substituído, aos 56 minutos.

Nos outros jogos de hoje, a Fiorentina venceu por 3-2 na visita ao Bolonha, e tem os mesmos 27 pontos da Juventus, enquanto o Sassuolo empatou 2-2 frente ao Spezia.