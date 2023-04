Juventus volta a perder na Serie A antes da visita ao Sporting

Após ter perdido com a Lázio na jornada anterior, a Vecchia Signora foi derrotada em casa da Sassuolo.

A Juventus perdeu este domingo pela segunda vez consecutiva na Serie A, saindo derrotada do reduto da Sassuolo (0-1), num jogo da 30.ª jornada do campeonato e que antecede a visita ao Sporting, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

Depois da derrota por 1-2 frente à Lázio na jornada anterior, a Vecchia Signora voltou a desiludir, sofrendo o único golo da partida aos 64 minutos, por intermédio de Gregoire Defrel.

Fruto do desaire, a Juventus perdeu a oportunidade de se aproximar dos rivais diretos na luta pelos lugares europeus, seguindo em sétimo lugar, com 44 pontos, menos quatro do que a Atalanta (sexta, com 48). Por outro lado, a Sassuolo segue na décima posição, com 40.

O Sporting recebe o conjunto italiano na próxima quinta-feira, às 20h00, na segunda mão dos "quartos" da Liga Europa, após ter sido derrotado pela margem mínima (0-1), em Turim.