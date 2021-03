Em tarde inspirada, Ronaldo assinou um hat-trick perfeito, com golos de cabeça, com o pé direito e o pé esquerdo. Juventus venceu o Cagliari por 3-1.

A resposta de Cristiano Ronaldo às críticas, após a eliminação da Juventus na Liga dos Campeões com o FC Porto, veio em forma de golos. Triplamente. O hat-trick do avançado português garantiu a vitória da Juventus (3-1) com o Gagliari, na 27ª. jornada do campeonato italiano, este domingo, na Sardegna Arena.

O golos do CR 7 foram marcados todos no primeiro tempo: aos 10', de cabeça, aos 24 com o pé direito (de penálti), e aos 32' com o pé esquerdo. Simeone diminuiu para a equipa da casa aos 61'.

Com a vitória, a Juve chegou aos 55 pontos e diminuiu a vantagem para o líder Milan (55 pontos), mantendo-se em 3º, atrás da Inter, com um ponto a mais.

Veja os golos do jogo:

0-1

0-2

0-3

1-3