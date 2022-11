Juventus vence na receção ao Inter e sobe ao quinto lugar da Serie A

Depois da queda para a Liga Europa, a Vecchia Signora somou a segunda vitória consecutiva para o campeonato.

A Juventus venceu este domingo por 2-0 na receção ao Inter, em jogo da 13.ª jornada, e subiu ao quinto lugar da Serie A.

Depois de uma primeira parte sem golos, a Vecchia Signora desbloqueou o marcador aos 52 minutos, por intermédio do médio francês Adrien Rabiot. O ex-FC Porto Danilo ainda marcou dez minutos depois, mas o lance foi invalidado por mão na bola.

Na reta final do encontro, chegou o golo que trouxe maior segurança aos homens de Turim. O jovem médio Nicolò Fagioli estreou-se a marcar com a camisola bianconeri aos 84 minutos , fixando o resultado final: 2-0.

A Juventus somou desta forma a segunda vitória consecutiva no campeonato e subiu ao quinto lugar da Serie A, com os mesmos 25 pontos da Roma, de José Mourinho (sexta). Já o Inter terminou com um ciclo de cinco jornadas 100% vitoriosas e segue em sétimo lugar, com 24.