Juventus vence em Verona e soma quarto triunfo consecutivo na Serie A

A Juventus venceu esta quinta-feira por 1-0 na visita ao Hellas Verona, somando a quarta vitória consecutiva na Série A, à 14.ª jornada.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado italiano Moise Kean, aos 60 minutos, após assistência do médio francês Adrien Rabiot. Nota ainda para a expulsão do ex-FC Porto Alex Sandro aos 90+3 minutos, na sequência de uma entrada imprudente.

A Juventus ocupa a quarta posição da Liga italiana com 28 pontos, mais um do que o Inter (quinto) e Atalanta (sexta) e mais dois do que a Roma (sétima), treinada por José Mourinho.