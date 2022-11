Juventus vence e ultrapassa a Lázio na Serie A

Juventus ganha à Lázio e sobe ao terceiro lugar na Liga italiana.

A Juventus derrotou este domingo a Lázio por 3-0, no último jogo da Liga italiana antes da pausa para o Mundial'2022, isolando-se no terceiro lugar do campeonato.

A 15.ª jornada da Série A fecha assim com a Juventus com 31 pontos, a dois do Milan e a 10 do já distante líder Nápoles. A Lázio, que foi ultrapassada pela Juve, desce ao quarto lugar, com 30 pontos, tantos quantos tem o Inter.

No estádio Allianz de Turim, marcaram para a Juventus Moise Kean (43 e 54 minutos) e o polaco Arkadiusz Milik (89).

Ivan Provedel, guarda-redes da Lazio, teve uma noite 'para esquecer', com responsabilidade claras em dois golos.

No primeiro dos golos de Kean, teve uma saída fora de tempo e foi fácil vítima de um chapéu e, no segundo, não segurou um remate de Filip Kostic, permitindo a recarga sem problemas do avançado da Juve.

Para a equipa de Massimiliano Allegri, este é já o sexto triunfo consecutivo, prosseguindo uma recuperação consistente.

Mais cedo, o português Rafael Leão marcou o primeiro golo no triunfo do Milan sobre a Fiorentina, por 2-1, com a vitória a ser assegurada apenas aos 90+2 minutos.

O jogo mostrou a Fiorentina - adversária do Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos da Liga Conferência Europa - a discutir de igual para igual o resultado, no terreno do campeão, que se isolou no segundo lugar.

Também hoje, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, que foi expulso, conseguiu evitar a derrota ante o Torino, arrancando o empate (1-1) nos descontos, depois de um penálti falhado e uma bola enviada ao poste.

Nos outros jogos da tarde, a Spezia (17.º) carregou um pouco mais na lanterna-vermelha do Verona (20.º), ganhando-lhe por 2-1, com golos marcados pelo angolano M'Bala Nzola, e o Monza (14.º) bateu o Salernitana (12.º) por 3-0, com um dos golos a ser marcado pelo português Dany Mota.

De manhã, o Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ganhou por 3-2 à Atalanta, em Bérgamo, com reviravolta no marcador.