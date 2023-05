Juventus vence e isola-se no segundo lugar da Serie A

Triunfo por 2-0 frente à aflita Cremonese.

A Juventus isolou-se na vice-liderança da Série A italiana de futebol, ao vencer por 2-0 na receção à aflita Cremonese, em jogo da 35.ª jornada da competição.

Os golos da "vecchia signora" foram apontados por Fagioli, aos 55 minutos, e Bremer, aos 79, num momento da época em que a equipa se limita a garantir os lugares de Champions, com o título já entregue ao Nápoles.

A vitória permitiu à equipa de Turim passar a somar 69 pontos, mais seis do que o Inter Milão, terceiro, e quatro em relação à Lázio, quarta, a três jornadas do final, enquanto o já campeão Nápoles tem inalcançáveis 83 pontos.

A vitória da Juventus penaliza, sobretudo, a Cremonese, que, na última época, garantiu o regresso à elite, a Série A do futebol italiano, ao terminar no segundo lugar, de promoção direta, no segundo escalão.

A Cremonese ocupa o 19.º lugar, a seis pontos do Spezia, que é 17.º, e do Verona, já em 18.º.

Em último, segue a Sampdória, já despromovida à Serie B e que na segunda-feira fecha a 35.ª jornada, com a receção ao Empoli (14.º).

Nesta 35.ª ronda, a Roma, de José Mourinho, não foi além de um nulo na visita a Bolonha, desperdiçando, assim, a possibilidade de igualar o AC Milan no quinto lugar.

A Roma mantém-se no sexto lugar, mas está agora também mais longe dos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, a seis pontos da Lázio, que ocupa o quarto lugar, o último que proporciona a possibilidade de disputar a mais importante prova europeia de clubes.

Com o título no bolso desde há duas jornadas, no início de maio, o Nápoles continuou a passear com serviços mínimos e perdeu na deslocação a Monza, por 2-0.