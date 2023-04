Juventus vai tentar identificar os responsáveis pelos insultos racistas a Lukaku

Redação com Lusa

Lukaku alvo de insultos racistas e Juventus diz estar à procura dos infratores.

O belga Romelu Lukaku terá sido alvo de insultos racistas no jogo da Taça de Itália entre a Juventus e o Inter Milão, na terça-feira, denunciou esta quarta-feira a assessoria de comunicação do avançado nerazzurro.

"Não se podem aceitar os atos racistas que tiveram Lukaku como alvo dos adeptos da Juventus. Romelu marcou de grande penalidade nos descontos, antes, durante e depois foi alvo de insultos, hostis e repugnantes", denunciou a assessoria do jogador.

Na mesma nota, é indicado que o avançado belga celebrou o golo como sempre o faz, mas que, por isso, viu um segundo amarelo e foi expulso, em jogo em que também Samir Handanovic (Inter) e Cuadrado (Juventus) viram o vermelho, já após o apito final.

Após o golo, Lukaku fez a continência, ao mesmo tempo em que colocou o indicador junto aos lábios, uma comemoração que fez em outras ocasiões, mas no jogo de terça-feira a olhar para os adeptos da Juve, situados atrás da baliza, em Turim.

"O Romelu merece uma desculpa da Juventus e esperamos que a Série A condene de imediato o comportamento dos adeptos", disse a agência que assessora o jogador, esperando que as autoridades italianas rejeitem estes atos, ao invés de castigarem a vítima.

Também hoje, a Juventus disse estar a trabalhar com as autoridades para identificar os adeptos que entoaram insultos racistas contra o belga no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.

"A Juventus colabora, como sempre, com a polícia, no sentido de identificar os responsáveis pelos gestos e gritos racistas ocorridos na terça-feira à noite. Também neste caso, será aplicado o código de aprovação, de não vender mais bilhetes aos responsáveis", referiu o clube de Turim, em comunicado.

O Inter Milão, que não vence há cinco jogos, com três derrotas e dois empates - um dos quais, com o FC Porto, a valer, ainda assim, o apuramento na Liga dos Campeões -, visita o Benfica na terça-feira, nos quartos de final da "Champions".

O jogo da primeira mão dos quartos de final está agendado para o Estádio da Luz (20:00), enquanto o segundo jogo será na semana seguinte, em 19 de abril, no Estádio Giuseppe Meazza.