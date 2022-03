Juventus vai perder Dybala, mas pensa em grande para reforçar o ataque

Salah é um desejo, informação avançada pelo jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

A saída de Paulo Dybala da Juventus vai "obrigar" a Vecchia Signora a ir ao mercado de transferências em busca de um atacante que fará parceria com o sérvio Dusan Vlahovic, contratado à Fiorentina no mercado de inverno. E, na lista de nomes que interessam, Mohamed Salah surge no topo.

De acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", a situação do internacional egípcio, que termina contrato com o Liverpool no verão de 2023 e quer aumentar o seu salário, pode ser a chave para que o jogador não saia de Anfield Road a custo zero no próximo ano e seja transferido na próxima janela de transferências. Aos 29 anos, o avançado natural de Nagrig está avaliado em 100 milhões de euros pelo site alemão Transfermarkt e, na presente época, contabiliza 28 golos e 10 assistências nos 36 jogos que disputou pela equipa orientada por Jurgen Klopp.

O novo Decreto de Crescimento permite uma tributação mais baixa ao conjunto bianconeri e isso está a conferir algum oxigénio financeiro à "zebra". A Juventus pretende reacender o projeto europeu em 2022/23, que passa por conquistar a terceira Liga dos Campeões da sua história, e, além do "faraó dos reds", também segue com atenção Antonio Rudiger, central alemão do Chelsea, bem como Paul Pogba, médio francês do Manchester United, que já representou o clube de Turim entre 2012 e 2016.