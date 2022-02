Mercado: Juventus terá em marcha um plano para Matthijs de Ligt

Central é desejado por vários clubes europeus, mas a "Vecchia Signora" estará a estudar uma possível renovação.

Matthijs de Ligt, eleito "Golden Boy" em 2018, chegou à Juventus em 2019, proveniente do Ajax, por 75 milhões de euros. O defesa neerlandês não se afirmou de imediato, tendo vindo a ser associado a uma possível saída ao longo das janelas do mercado de transferências que se seguiram. No entanto, embora esse o cenário parece-se o cenário mais provável, a verdade é que o central neerlandês foi conquistando o seu lugar, sendo quase imprescindível na "Vecchia Signora" de Massimiliano Allegri.

De Ligt, 22 anos, passa a ter uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros em junho e, de acordo com o "Gazzetta dello Sport", em Turim sabem que clubes como Chelsea, PSG, Bayern ou Barcelona tentarão obter os serviços do jovem central por um preço menor.

No entanto, a Juventus estará a estudar uma possível renovação, com uma redução da cláusula de rescisão, para continuar a contar com o jogador até que alguma equipa se chegue à frente com o valor desejado. De Ligt parecia preparado para sair em breve, mas o plano da Juve estará em marca para adiar a sua partida.