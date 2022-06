Juventus tem alvo para a defesa, mas em Nápoles não se esquecem de Higuaín

Koulibaly tem apenas mais uma época de contrato, mas o Nápoles não facilita, sobretudo sendo a Juventus.

A Juventus procura um central no mercado, de modo a ocupar a vaga de Chiellini, que ruma ao futebol dos Estados Unidos, e tem em Kalidou Koulibaly o grande alvo, segundo a imprensa italiana. O defesa senegalês de 30 anos tem apenas mais uma época de contrato, mas nem isso faz com que o emblema napolitano facilite um negócio, bem pelo contrário.

Aurelio De Laurentiis pretende encaixar um valor entre 35 e 40 milhões de euros com um eventual negócio, mas o jornal espanhol "As" acrescenta que, no caso da Juventus, exigiria o dobro. A publicação explica que o presidente não pretende ver outro ídolo do clube mudar-se para a Juventus, depois do caso Gonzalo Higuaín, em 2016/17, quando a "vecchia signora" pagou cerca 90 milhões de euros, perante a revolta dos adeptos napolitanos com a saída do jogador, a partir de então encarado como "traidor".

Koulibaly está em Itália desde a época 2014/15, após passagens por Bélgica (Genk) e França (Metz).