Juventus soma segunda vitória seguida antes do jogo com o Benfica

Triunfo por 4-0 frente ao Empoli.

A Juventus recebeu e goleou o Empoli (4-0), no encontro inaugural da 11.ª jornada da Liga italiana de futebol, antes da visita ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica no Grupo H Liga dos Campeões.

No Allianz Stadium, em Turim, a vecchia signora colocou-se na frente do desafio, quando decorria o minuto oito, graças ao golo do avançado Moise Kean, que abriu caminho para, já no segundo tempo, o norte-americano Weston McKennie (56) dilatar a vantagem, antes do francês Rabiot (82 e 90+4) "bisar" já na reta final do desafio.

Com o segundo triunfo consecutivo, a Juventus passa a somar 19 pontos, no sétimo posto, enquanto o Empoli segue na 11.ª posição, com 11.

Na terça-feira, o conjunto italiano desloca-se a Lisboa para defrontar os "encarnados", a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em jogo da quinta jornada do Grupo H da Champions.

O Paris Saint-Germain lidera a "poule" com oito pontos, os mesmos do Benfica, segundo, mas os franceses detêm melhor diferença de golos. O terceiro lugar é ocupado pela Juve , com três, os mesmos do Maccabi Haifa, quarto.