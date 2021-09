Juventus alcança primeiro triunfo em casa na Serie A

"Vecchia Signora" venceu em jogo marcado pela lesão de Paulo Dybala.

A Juventus recebeu e triunfou este domingo sobre a Sampdória em Turim, por 3-2, em jogo da sexta jornada da Serie A.

Esta foi a primeira vitória da "Vecchia Signora" em casa, e a segunda consecutiva no principal escalão do futebol italiano, esta época. Nos anteriores - em Turim -, havia perdido com o Empoli, por 1-0, e empatado frente ao Milan, 1-1.

Dybala, aos 10 minutos, Bonucci, de grande penalidade, aos 43', e Locatelli, aos 57', marcaram os golos da Juventus. Yoshida, aos 45+2', e Candreva, aos 83, fizeram os da Sampdória.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Paulo Dybala, ainda na primeira parte. O craque argentino foi substituído por Kulusevski, aos 21 minutos, tendo saído do relvado em lágrimas.

Com o triunfo deste domingo, a Juventus sobe, à condição, ao nono lugar do campeonato, com oito pontos, menos oito do que o líder Milan, adversário do FC Porto no grupo B na Liga dos Campeões.