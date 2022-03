Juventus soma mais uma vitória e não desiste do sonho do título

Cenário é complicado, mas a Juventus ainda pode sonhar com o título.

A Juventus reforçou hoje o quarto lugar da liga italiana e manteve alguma esperança de ainda poder chegar ao título, no triunfo por 3-1 no campo da Sampdória, com um bis de Morata, na 29.ª jornada.

Em Génova, o emblema de Turim, que teve um início de temporada bastante tremido, somou a terceira vitória consecutiva na Serie A e colocou-se provisoriamente a quatro pontos do Milan, que lidera a prova.

A avançado espanhol Álvaro Morata marcou aos 34 e 88 minutos, o primeiro de grande penalidade, e foi determinante no triunfo da Juventus, que também reforçou o quarto lugar e o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, tendo ficado à condição com nove pontos de vantagem para a Roma, quinto classificado, equipa liderada por José Mourinho.

Num lance infeliz, o central japonês Yoshida colocou a Juventus em vantagem com um autogolo, aos 23 minutos, diferença que ficou maior ainda antes do intervalo, graças ao penálti convertido por Morata.

Na segunda parte, a Sampdoria, em crise no campeonato, apareceu bem mais perigosa, mas só conseguiu reduzir a diferença aos 84 minutos, pelo alemão Sabiri, já depois do veterano Candreva ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 74.

Apesar do susto, pouco depois, aos 88 minutos, Morata acabou por confirmar o triunfo da equipa forasteira, que ficou provisoriamente a apenas um ponto do Nápoles, terceiro posicionado, e a dois do campeão Inter, segundo.

Por seu lado, a Sampdória sofreu o terceiro desaire seguido e caiu para o 16.º posto, quatro pontos acima da zona de despromoção.

Num encontro entre equipas desse campeonato, o Spezia recebeu e venceu o Cagliari, por 2-0, e ficou a respirar melhor (subiu a 15.º sete pontos acima dos lugares proibidos), enquanto os forasteiros seguem no 17.º posto com a possibilidade de caírem mais na tabela com o decorrer da ronda.

Com pretensões europeias, o Sassuolo foi surpreendido em casa do Salernitana, último classificado e equipa com pé e meio na Serie B, e o melhor que alcançou foi um empate (2-2)