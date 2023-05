Juventus sobe ao segundo lugar da Serie A com vitória sobre a Atalanta

Bianconeri ultrapassaram a Lázio e ocupam agora o segundo lugar. A Atalanta está em sexto, ainda em lugares europeus.

A Juventus foi a casa da Atalanta vencer por 2-0, este domingo, e subiu ao segundo lugar da Serie A, ultrapassando a Lázio. A equipa de Turim tem agora 66 pontos, mais dois que os laziale e mais três que o Inter - o campeão Nápoles tem 80 e menos um jogo.

Samuel Iling-Junior, aos 56 minutos, e Vlahovic, aos 90+7' marcaram os golos da Juve.

Com a derrota, a Atalanta manteve-se no sexto lugar, com os mesmos 58 pontos da Roma (7.º lugar), e ocupa o sexto posto, de acesso à Conference League.