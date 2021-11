Juventus responde à crise e ganha na casa do último

Redação com Lusa

Triunfo por 0-2, com os golos de Dybala e Morata a fazerem a diferença. Tarde/noite marcada pela goleada da Atalanta

A Juventus regressou hoje às vitórias, impondo-se por 2-0, na 15.ª jornada da Serie A, em que também se destaca a goleada da Atalanta ao Veneza.

A vecchia signora, de Turim, não comprometeu as expectativas de favoritismo, na deslocação ao campo do último classificado, a Salernitana, e triunfou por dois golos sem resposta, o que lhe permite subir provisoriamente ao sexto lugar, com 24 pontos.

O argentino Paulo Dybala, aos 21 minutos, e o espanhol Álvaro Morata, aos 70, fizeram os golos num jogo totalmente dominado pela Juve, que assim regressa aos triunfos, após duas derrotas.

A boa recuperação deste mês tinha sido interrompida com a derrota ante o Chelsea por 4-0, para a Liga dos Campeões, e sobretudo o jogo perdido em casa para o campeonato, em casa, face à Atalanta, por 1-0.

A antiga equipa italiana de Cristiano Ronaldo fica apenas a um ponto do quinto lugar da Roma, de José Mourinho, mas ainda está a 11 do Nápoles, que tem um jogo a menos.

Em grande no campeonato, neste momento, está a Atalanta, que hoje goleou em Bérgamo o Veneza por 4-0, com 'hat-trick' de Mario Pasalic.

O croata 'faturou' aos sete, 12 e 67 minutos, sendo o outro tento do holandês Teun Koopmeiners, aos 57.

Para o campeonato italiano, a Atalanta ganha há quatro jogos seguidos e não perde há oito, mantendo o quarto lugar com 31 pontos, a quatro do líder Nápoles.

Também hoje, a Sampdória, com Adrien Silva no "onze", perdeu por 3-1 em Florença, com a Fiorentina.

Em Verona, a formação local, com Miguel Veloso, cedeu um nulo ao Cagliari.

A jornada prossegue na quarta-feira, com o Nápoles em Reggio d'Emilia, contra o Sassuolo, e o AC Milan - segundo a três pontos - no terreno do Génova, atual antepenúltimo.