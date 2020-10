Juventus regista perdas financeiras de 89,7 milhões em 2019/20

Clube de Cristiano Ronaldo regista perdas acentuadas.

A Juventus, clube de Cristiano Ronaldo, registou perdas financeiras na ordem dos 89,7 milhões de euros no exercício da época anterior, fechado em 30 de junho, informou hoje o emblema campeão italiano.

Apesar de nove conquistas consecutivas do "scudetto", desde 2011/12, e com 36 títulos na história da Série A, o clube já tinha registado perdas de 39,9 milhões de euros no exercício anterior, o de 2018/19.

Também hoje, o clube comunicou uma mudança na estrutura, com a chegada de Federico Cherubini como novo diretor para o futebol, concentrando duas áreas macro, do futebol e empresarial.

"Federico Cherubini assume o cargo de diretor para o futebol, reportando diretamente a Fábio Paratici, que mantém a responsabilidade de direção na equipa principal", especificou a "Juve".

Cristiano Ronaldo, que assinou pela Juventus em 2018/19, cumprindo a terceira época na "vecchia signora", é segundo a Gazzetta dello Sport o jogador mais bem pago na Série A italiana, com 31 milhões de euros anuais, à frente do seu colega de equipa Matthijs de Ligt, o segundo com salário mais elevado (12 ME), e de Alexis Sánchez, o terceiro, do Inter de Milão (10ME).

O internacional português regressou na quarta-feira a Turim, falhando a receção de Portugal à Suécia na Liga das Nações (3-0), depois de testar positivo ao novo ​​​​​​​coronavírus.