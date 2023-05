Juventus reage à nova sanção: "Estes factos ainda têm de ser revistos...."

Clube de Turim perdeu dez pontos na Série A, menos cinco do que na primeira sentença.

O Tribunal Federal Italiano decidiu esta segunda-feira a nova sanção a aplicar à Juventus e determinou a perda de dez pontos na classificação da Série A, menos cinco do que os 15 da sentença inicial.

Em reação, a Vecchia Signora publicou um comunicado, no qual refere que recebeu a notícia do castigo com "amargura" e vai analisar a apresentação de um possível recurso no quadro do Comité Olímpico Italiano (CONI), considerando que "estes factos ainda precisam de ser revistos por um juiz".

Leia o comunicado na íntegra:

"A Juventus Football Club notifica o que foi decidido pelo Tribunal de Recurso da FIGC e reserva-se ao direito de analisar as razões para avaliar um possível recurso no quadro do CONI. O que foi estabelecido pela quinta instância judicial sobre esta matéria, que iniciou-se há mais de um ano, provocou muita amargura no clube e nos seus milhões de adeptos que, na falta de regras claras, assistem-se extremamente penalizados com a aplicação de sanções que não parecem ter em conta o princípio da proporcionalidade. Ao mesmo tempo que não ignoramos a necessidade de urgência, em relação à qual a Juventus nunca se inibiu, enfatizamos que estes são factos que ainda precisam de ser revistos por um juiz".

Recorde-se que, desta forma, a Juventus entrou em campo esta noite contra o Empoli fora dos lugares europeus, pois com a retirada de dez pontos caiu para 7.º, com 59. No entanto, em caso de vitória, ultrapassa Atalanta e Roma e volta a entrar em zona europeia, ficando a dois pontos dos lugares de acesso à Champions.