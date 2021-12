Juventus quer segurar Dybala e em Itália revelam os milhões da proposta

Equipa italiana quer manter o argentino para as próximas cinco temporadas.

Na sétima temporada consecutiva na equipa da Juventus, Dybala está a poucos dias de ficar livre no mercado para negociar com outra equipa, mas o clube de Turim aposta forte na permanência.

A Juventus, de acordo com o jornal "Gazzeta dello Sport", quer oferecer ao jogador de 28 anos um vínculo de cinco épocas com um salário de 8 milhões de euros por ano - valor que pode chegar aos 10 milhões, mediante prémios.

Em janeiro, a direção da Juve tem marcada uma reunião com o agente do jogador argentino, Jorge Antún, para chegar a um acordo. O grande problema é que em menos de uma semana Dybala estará livre para negociar no mercado com outras equipas.