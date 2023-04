Juventus quer roubar um dos arquitetos do super Nápoles

Vecchia signora interessada em Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do líder da Serie A

Cristiano Giuntoli é um nome que pode passar despercebido ao adepto comum, mas, como diretor desportivo do Nápoles, ajudou o clube a viver uma temporada que, para já, vai sendo histórica: chegada aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e provável terceiro título de campeão. A Juventus está interessada.

De acordo com La Gazzeta Dello Sport, a vecchia signora quer contar com os serviços do diretor desportivo a partir da próxima temporada.

Tendo contrato com o Nápoles até 2024, Giuntoli é considerada uma peça muito importante dentro do clube e, por isso, De Laurentis não promete facilitar na hora de negociar, tal como no caso das estrelas Kvaratskhelia ou Osimhen.