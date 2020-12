Juventus quer dar outro parceiro de ataque a Ronaldo e tem dois nomes em agenda

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Apesar do sucesso da dupla CR7/Morata, a Juventus pretende dotar a frente atacante de mais um nome.

A dupla da frente formada por Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata no sector ofensivo da Juventus tem dado frutos na presente época, mas nem por isso o clube de Turim desiste da ideia de contratar um reforço para juntar às opções atacantes.

De acordo com o diário Tuttosport, a cúpula diretiva "bianconera" quer acrescentar um nome ao trio formado por Ronaldo, Morata e Dybala - o argentino até tem sido relegado para segundo plano - e há dois nomes em agenda: Arkadiusz Milik, polaco do Nápoles, e Memphis Depay, holandês do Lyon.

O caso de Milik parece de simples resolução: sem entrar nas contas de Gattuso no Nápoles, termina contrato no final da temporada e uma mudança já em janeiro não parece ser um cenário descartável, uma vez que o avançado quer marcar presença no Campeonato da Europa, ao serviço da Polónia.

Já Memphis Depay, de 26 anos, exigiria uma maior "ginástica" por parte da Juve, uma vez que o Barcelona também está interessado na sua contratação. O vínculo de Depay também expira em 2021, mas a concorrência catalã poderá dificultar as intenções da campeã italiana. Um processo que poderá conhecer novos desenvolvimentos nas próximas semanas.