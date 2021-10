Juventus promete aquecer o inverno: duas "bombas" de mercado à vista

Notícia avançada pelo jornal "La Gazzetta dello Sport".

A realizar uma temporada bem abaixo do esperado, sendo disso espelho o sétimo lugar da Serie A, após dez jornadas realizadas, a Juventus irá, ao que tudo indica, apostar forte no mercado de janeiro. Segundo adianta o jornal "La Gazzetta dello Sport", o clube tem Turim planeia as contratações de Axel Witsel e Dusan Vlahovic.

O primeiro, ex-Benfica, alinha no Dortmund, clube com o qual termina contrato no final da corrente temporada, enquanto o avançado sérvio é, atualmente, uma das grandes figuras do campeonato italiano, com sete golos marcados em 11 jogos desta temporada.

São ainda mencionados dois nomes em agenda caso falhe a contratação do belga: Zakaria, do Borussia Moenchengladach, e Tchouameni, promessa francesa do Mónaco.