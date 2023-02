Juventus prepara revolução "made in" Itália no próximo verão

De acordo com "La Gazzetta dello Sport", a Juventus pretende encetar numa política de contratações mais contida financeiramente e centrada na juventude e talento italiano.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" avança este sábado que a Juventus pretende aplicar uma revolução "made in" Itália no próximo verão, encetando numa política de contratações mais contida financeiramente e centrada em jogadores jovens e, de preferência, italianos.

Na sequência do escândalo que se abateu sobre a formação bianconeri, que já recebeu uma dedução de 15 pontos na atual classificação da Serie A, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores durante a pandemia de covid-19, os dirigentes do clube pretendem mudar a forma como é conduzida.

Com os veteranos Juan Cuadrado e Alex Sandro a terminarem contrato no final da época, a Juventus conta ainda com as saídas no verão do médio Leandro Paredes e do avançado Arkadiusz Milik, que deverá regressar ao Marselha. Também Ángel Di María terá um futuro incerto no clube.

Ao mesmo tempo, a Vecchia Signora pretende renovar contrato com Adrien Rabiot, visto como peça-chave pelo treinador Massimiliano Allegri e contratar Davide Frattesi, médio italiano da Sassuolo, prevendo, de resto, uma aposta continuada na formação.