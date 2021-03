Astro português entrou apenas aos 69 minutos do jogo com a Lázio (3-1).

Foi sem Cristiano Ronaldo no onze inicial - além de outras peças importantes - que a Juventus recebeu e venceu este sábado a Lázio, por 3-1, em partida da 26.ª ronda da Liga italiana.

A três dias do encontro decisivo com o FC Porto, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Champions, a equipa orientada por Andrea Pirlo entrou em campo sem alguns nomes de peso, como Bonucci, Arthur ou McKennie, para lá do CR7 - entrou em campo aos 69 minutos -, todos no banco de suplentes. De Ligt e Dybala, lesionados, ainda estão em dúvida para terça-feira.

A Lázio ainda assustou, ao adiantar-se no marcador à passagem do minuto 14, por intermédio de Joaquín Correa. Ainda no primeiro tempo, Rabiot restabeleceu a igualdade, com o espanhol Morata a bisar, aos 57' e 60', este último de grande penalidade.

Com este resultado, a Juve passou a somar 52 pontos, a sete do líder Inter, e solidificou o terceiro lugar na Serie A. A Lázio ocupa o sétimo posto, com 43 pontos.

Agora, os "bianconeri" viram baterias para o jogo de terça-feira com o FC Porto, onde vão tentar dar a volta à desvantagem registada na primeira mão: no Dragão, a Juventus perdeu por 2-1.

Confira o onze da Juventus frente à Lázio: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral e Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey e Bernardeschi; Kulusevski e Morata.

Veja os golos do encontro: