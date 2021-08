Juventus pode registar mais uma saída de peso, depois de Ronaldo

Kulusevski com a camisola da Juventus

Imprensa italiana diz que o clube não está satisfeito com o rendimento de Kulusevski.

Depois da saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, outro nome forte pode deixar o clube de Turim ainda nesta janela de transferências. A imprensa italiana, nomeadamente o "Corriere dello Sport", adianta que o internacional sueco Kukusevski foi "oferecido" à Atalanta, precisamente o clube a quem a Juve pagou cerca de 44 milhões de euros pela contratação.

Segundo a informação, os responsáveis da Juventus não estão satisfeitos com o rendimento do jogador e pretendem recuperar parte do investimento feito.

Kulusevski, 21 anos, marcou sete golos em 47 jogos na época passada e na atual temporada foi utilizado em dois jogos até ao momento, sempre como suplente utilizado.