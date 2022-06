Juventus pisca o olho a Suárez: uruguaio pode continuar ao mais alto nível na Europa

Têm sido muitas as equipas associadas ao avançado, que tem na vecchia signora um dos interessados mais poderosos

De saída do Atlético de Madrid, onde passou as últimas duas temporadas, Luis Suárez tem o futuro completamente em aberto. O uruguaio já foi associado a uma série de equipas, a outros campeonatos que não o europeu, até, e, agora, surge a Juventus como uma das interessadas mais poderosas.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, Allegri quer dotar a sua equipa de jogadores experientes, cotados e com qualidade, como Pogba ou Di María. Suárez enquadra-se nesse perfil, que o técnico da Juventus considera essencial para voltar a lutar por coisas importantes em Itália e na Europa.

Entre as equipas já associadas ao avançado uruguaio, não falta diversidade: Suárez já teve o seu nome ligado aos campeonatos mexicano, inglês, equatoriano, norte-americano, argentino, através do River Plate, italiano. O desafio da Juventus seria um dos poucos, ainda assim, a permitir ao atleta continuar ao mais alto nível, jogando num dos melhores campeonatos do Mundo e na Champions.