Derrota da equipa de Turim em casa

A jogar em casa e um dia depois de ver confirmada a saída de Cristiano Ronaldo - regressou ao Manchester United 12 anos depois de ter saído -, a Juventus foi surpreendida em casa, perdendo com o Empoli.

O único golo foi apontado por Mancuso, aos 21 minutos. Ao cabo de duas jornadas da Serie A, a Juve soma apenas um ponto e está no 13º posto. O Empoli está no 11º posto, com três pontos.