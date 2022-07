Juventus pensa numa alternativa a Koulibaly e a solução poderá estar em Paris

Com o negócio pelo central senegalês do Nápoles a mostrar-se muito complicado, a Vecchia Signora já está a estudar uma alternativa, que pode estar na capital francesa

A Juventus prepara-se para a possibilidade de Matthijs de Ligt sair para o Bayern, tendo identificado Kalidou Koulibaly, central do Nápoles, como a opção ideal para a sucessão do neerlandês.

No entanto, a longa ligação do defesa ao Nápoles, aliada à intransigência do presidente napolitano, Aurelio De Laurentiis, que não quer permitir a saída de um jogador seu para um rival direto, como sucedeu com Gonzalo Higuaín no passado, fazem com que a Vecchia Signora esteja a estudar outras alternativas.

Nesse sentido, a Gazzetta dello Sport avança esta segunda-feira que o conjunto de Turim iniciou contactos com o PSG por causa de Presnel Kimpembe que, com a chegada iminente de Milan Skriniar a Paris, terá pouco espaço no clube na próxima temporada.

A Juventus estará a ponderar uma troca de empréstimos com o PSG, que receberia o avançado Moise Kean, que já passou pelos parisienses na carreira, pelo central francês de 26 anos.

Caso a ideia não seja vista com bons olhos na capital francesa, a Juve terá identificado ainda Nikola Milenkovic, da Fiorentina, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, como possíveis sucessores de De Ligt em Turim.

Internacional francês, Kimpembe é um produto da formação do PSG e, na temporada passada, alinhou em 41 partidas pelo campeão da Ligue 1.