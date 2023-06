Juventus pede para sair da Superliga perante ameaça da UEFA

Organismo que rege o futebol europeu ameaça com afastar os italianos de provas europeias durante cinco anos

A Juventus enviou uma carta ao Real Madrid e ao Barcelona a pedir para sair da Superliga, alegando que está sob ameaça da UEFA de expulsão das provas internacionais durante cinco anos.

O diretor geral dos italianos, Maurizio Scanavino, pediu uma reunião com Real Madrid e Barcelona para resolver a sua desvinculação do polémico projeto que arrancou em 2021 e do qual já saíram publicamente outros dos 12 emblemas fundadores.

A saída não é simples, pois há questões burocráticas e contratuais para resolver. A Juventus está a contas com vários processos com a justiça. Já teve a penalização de dez pontos na Série A pelo caso das mais-valias mas ainda está a decorrer o julgamento por adiamento de pagamento de ordenados e relação com agentes e clubes.

A viabilidade do projeto da Superliga Europeia ainda está dependente de uma decisão de tribunal (Tribunal de Justiça da União Europeia), que deve ser conhecido nos próximos meses.