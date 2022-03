Juventus: os muitos milhões investidos têm correspondido a resultados negativos

Nos últimos quatro anos, a equipa de Turim foi a formação europeia que mais gastou em reforços, mas o seu desempenho na Liga dos Campeões tem vindo a piorar de época para época

Depois da eliminação da Juventus perante o Villarreal (que já tinha deixado a Atalanta pelo caminho na fase de grupos) nos oitavos de final da Liga dos Campeões, não teremos conjuntos italianos nas oito melhores equipas da Europa pelo segundo ano consecutivo. Contudo, se olharmos à última década, desde o "triplete" histórico do Inter de Milão em 2010 (Champions, Serie A e Taça de Itália) com José Mourinho ao leme, a verdade é que, nas competições internacionais, somente a Juve tem elevado o nome do futebol transalpino.

Desde um novo estádio (o Juventus Stadium veio substituir o demolido Delle Alpi) às aquisições sonantes (com Cristiano Ronaldo à cabeça, contratado ao Real Madrid em 2018), a Vecchia Signora tem reunido todas as condições para triunfar no panorama europeu, mas não é isso que tem acontecido. A última vez que os bianconeri levantaram a "orelhuda" foi na longínqua época de 1995/1996, quando bateram o Ajax no desempate por grandes penalidades, na final disputada no Olímpico de Roma. O crescimento do clube fora do campo não tem tido correspondência dentro das quatro linhas.

Nos últimos quatro anos, segundo o site alemão Transfermarkt, a Juventus foi o clube europeu que mais investiu no mercado de transferências, com 775 milhões de euros, superando Barcelona (621), Chelsea (619), Atlético de Madrid (579) e Manchester City (544). Porém, se analisarmos as prestações europeias da "zebra" nestas quatro épocas, vemos que foi eliminada nos quartos de final pelo Ajax em 2018/19 e nos oitavos pelo Lyon (2019/20), Futebol Clube do Porto (2020/21) e Villarreal, na noite de ontem. Curiosamente, estes quatro afastamentos foram ditados em Turim, no seu recinto, que parece amaldiçoado no que concerne à Liga dos Campeões.

Nos dias que correm, a Juventus ocupa o quarto lugar da liga italiana e está nas meias-finais da Taça de Itália, tendo pela frente a Fiorentina (nesta eliminatória a dois jogos, a equipa orientada por Massimiliano Allegri encontra-se em vantagem, fruto da vitória por 1-0 no terreno da formação viola).