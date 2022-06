Juventus negoceia aquisição de um craque livre e uma renovação

Responsáveis do emblema de Turim estão, por agora, em fase de negociações contratuais com Pogba e De Ligt

Os planos mais imediatos da Juventus para a nova temporada têm dois rostos identificados: o do médio francês Paul Pogba e o do defesa neerlandês Matthijs de Ligt.

Segundo Fabrizio Romano, os responsáveis do emblema de Turim estão em fase de negociações com ambos tendo em vista o ingresso/continuidade no clube italiano - Pogba até protagonizaria um regresso, dado que saiu da Vecchia Signora em 2016.

A Juventus, refere o especialista transalpino em transferências de futebolistas, agendou uma nova reunião com o agente de Pogba, para acertar a duração do novo contrato com o médio francês, livre no mercado após deixar o Manchester United, assim como com o agente do central De Ligt, com o propósito de lhe estender o vínculo.

No que toca a Pogba, o acordo prevê uma ligação de três anos - e um salário de oito milhões de euros por época - este poderá ser maior mediante bónus de desempenho. Por sua vez, De Ligt deverá comprometer-se à Vecchia Signora para lá de 2024 e, nesse caso, baixar a cláusula de rescisão, cifrada em 120 milhões de euros.