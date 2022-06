Juventus muito perto de assegurar estrela do Eintracht Frankfurt

Filip Kostic já terá um acordo alinhavado com a Juventus

Filip Kostic terá um acordo alinhavado junto da Vecchia Signora

Com o processo em torno de Di María em suspenso, a Juventus estará em vias de assegurar outra contratação de peso para o setor ofensivo.

De acordo com o jornal alemão Der Spiegel, a Vecchia Signora tem um acordo alinhavado com Filip Kostic, extremo de 29 anos e uma das grandes estrelas do Eintracht Frankfurt, campeão em título da Liga Europa.

A única aresta que faltará limar é o valor que a Juventus terá de pagar por Kostic. De acordo com o Sport1, os italianos ofereceram 12 milhões de euros pelo jogador, mas o Eintracht pretende 20 milhões.

A confirmar-se a transferência, o internacional sérvio, que tem contrato com os alemães até 2023, vai assinar um vínculo de três temporadas em Turim, onde irá auferir um salário de 2,5 milhões de euros por época.

Kostic leva quatro temporadas com as cores do Eintracht e, esta temporada, apontou sete golos e 13 assistências em 43 jogos realizados, tendo sido ainda eleito o melhor jogador da Liga Europa.