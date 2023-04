Juventus mete a quinta já com o duelo com o Sporting na mira

Triunfo frente ao Verona confirma bom momento da formação de Turim.

A Juventus, adversária do Sporting nos quartos de final da Liga Europa, alcançou neste sábado a quinta vitória seguida, entre campeonato e prova europeia. A formação orientada por Massimiliano Allegri recebeu e derrotou o Verona, por um golo sem resposta, na ronda 28 da Serie A.

A equipa de Turim agarrou os três pontos graças a um golo de Moise Kean ao minuto 56, frente a um adversário que teve Miguel Veloso no onze titular.

A Juventus ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Verona é a primeira equipa abaixo da linha de água, com 19.

A primeira mão dos quartos de final da Liga Europa joga-se a 13 de abril, em Itália, estando o segundo jogo agendado para uma semana depois, em Alvalade.