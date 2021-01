Juventus ganha a Supertaça e Ronaldo fica a um troféu de Vítor Baía

O capitão da Seleção fez o primeiro no 2-0 sobre o Nápoles, de Mário Rui, e conquistou o 33.º troféu, estando a apenas um de Vítor Baía, o recordista português

A Juventus conquistou a Supertaça de Itália pela nona ocasião ao derrotar o Nápoles por 2-0 na final realizada em Reggio Emilia, com Cristiano Ronaldo em destaque.

O capitão da Seleção Nacional abriu o marcador aos 64', com um remate à meia volta. Foi o 20.º golo do camisola sete da Juve em 20 jogos e o de este permitiu-lhe suplantar Josef Bican como o melhor goleador da história do futebol: tem 760 golos contra 759 da antiga glória austríaca.

Além disso, Cristiano ganhou o 33.º troféu da carreira e está a um de Vítor Baía, o recordista português.

No jogo foi já depois de Insigne ter falhado uma grande penalidade aos 80 minutos, que a Juventus selou a conquista da nona Supertaçan com um golo de Morata nos descontos. Mário Rui foi titular no Nápoles.