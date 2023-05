Juventus congratula Nápoles com ironia: "Após tantas felicitações..."

O Nápoles conquistou esta quinta-feira o terceiro título italiano da sua história, que escapava desde 1990.

O Nápoles sagrou-se esta quinta-feira campeão italiano pela terceira vez, 33 anos depois do "bis" conseguido sob a liderança de Diego Armando Maradona, ao empatar 1-1 na visita à Udinese, na 33.ª jornada.

A formação comandada por Luciano Spalletti repetiu os sucessos de 1986/87 e 1989/90, quando o Nápoles era liderado em campo por Maradona, passando a somar os mesmos três títulos da Roma, no oitavo lugar do ranking, liderado pela Juventus (36 troféus).

Em reação, a conta oficial da Vecchia Signora no Twitter recorreu à ironia para congratular o rival napolitano: "Após tantas felicitações ao longo dos anos, não conseguimos resistir. Parabéns ao @sscnapoli pela conquista do seu terceiro Scudetto!".

Já o Inter adotou uma abordagem mais formal no momento de parabenizar o Nápoles: "O presidente Steve Zhang e o clube inteiro congratulam o @sscnapoli e Luciano Spalletti pela conquista do Scudetto".

Os napolitanos garantiram o título a cinco rondas do final do campeonato, com Victor Osimhen (53 minutos) a anular o golo de Lovric (13) e a garantir a igualdade para os "partenopei", que tinham falhado o primeiro match point no domingo, ao cederem uma igualdade perante a Salernitana (1-1).