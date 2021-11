Juventus está a ser investigada por suspeita de falsificação e fraude

Autoridades desconfiam que o clube procedeu à "poupança orçamental de forma distorcida" e à "emissão de faturas para operações inexistentes". Salários de Ronaldo sob mira

O Ministério Público de Turim está, desde a passada sexta-feira, a investigar a administração da Juventus por suspeita da prática de falsificação de orçamento e fraude fiscal nos últimos três exercícios financeiros, ou seja, desde 2018.

Segundo um decreto acedido pelo "Corriere della Sera", as autoridades desconfiam que o clube de Turim procedeu a "poupança orçamental de forma distorcida" e à "emissão de faturas para operações inexistentes", o que despoletou as buscas.

Nesta investigação, os principais alvos são o presidente Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved, o ex-diretor de futebol Fabio Paratici [atualmente ao serviço do Tottenham] e mais três antigos diretores financeiros do emblema bianconeri.

Os procuradores do Ministério Público de Turim, em conjunto com elementos da autoridade tributária do país, estarão a passar a pente fino os documentos relativos, entre outras movimentações, à aquisição de Arthur e à venda de Pjanic, operações "com pagamentos significativos" a empresários "fora do normal". Mas não só.

As buscas das autoridades estendem-se, refere o "Corriere della Sera", ao "acordo secreto" sobre a remuneração de Cristiano Ronaldo enquanto esteve na Juventus, um "papel que tecnicamente não deve existir" nos gabinetes da Juventus.