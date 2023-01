Juventus empata com a Atalanta depois do vendaval na justiça

Bianconeri ocupam o nono lugar da Serie A, com 23 pontos. Nos últimos dias viram a justiça italiana aplicar uma dedução de 15 pontos.

Depois do vendaval que abalou Turim, com a justiça desportiva a subtrair 15 pontos à Juventus, por irregularidades financeiras em transferências, enterrando, em definitivo, as aspirações da equipa discutir o Scudetto, a formação de Massimiliano Allegri reagiu à hecatombe e empatou 3-3 com a Atalanta numa partida em que esteve duas vezes em desvantagem no marcador.

Os golos da equipa de Bergamo foram apontados por Lookman, que bisou, e por Maehle, enquanto pela Juve marcaram Di Maria, de penálti, Milik e Danilo.

Os bianconeri ocupam agora o nono lugar da Serie A, com 23 pontos, com 19 jornadas disputadas. A Atalanta está em quinto, com 35 pontos, a dois da Roma.