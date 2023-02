Juventus elimina Lázio e completa quadro das meias-finais da Taça de Itália

Vai defrontar o Inter nas "meias" da prova.

A Juventus venceu esta quinta-feira por 1-0 na receção à Lázio, assegurando a passagem às meias-finais da Taça de Itália, onde vai defrontar o Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Num jogo em que Luís Maximiano foi titular na baliza romana, o guarda-redes português ficou mal visto no lance que ditou o único golo do encontro, com o central Bremen a aproveitar a sua precipitação em sair dos postes para inaugurar o marcador aos 44 minutos, estreando-se a marcar pela Vecchia Signora.

Na outra meia-final da Taça de Itália, a Cremonese, atual lanterna-vermelha da Serie A, que eliminou a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, nos quartos de final, vai medir forças com a Fiorentina, adversária do Braga no play-off de acesso aos oitavos da Conference League.