Juventus e Roma de olho em central do Eintracht que defrontou o Sporting

Evan N'Dicka, defesa de 23 anos que está em final de contrato, está na mira dos dois emblemas italianos

A Juventus, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, tem na mira, já para o mercado de janeiro, o defesa-central Evan N'Dicka, do Eintracht Franckfurt, por sua vez adversário do Sporting na prova milionária. E se Gazzetta dello Sport fala do interesse da Juventus, já o sítio Calciomercato fala da vontade da Roma de José Mourinho de assegurar o jogador para a próxima temporada.

Evan N'Dicka, que defrontou já o Sporting na Champions, está em final de contrato com os alemães, pelo que uma saída em janeiro podia custar 10 milhões de euros, mas se for no final da época pode ser a custo zero.

O francês, que também tem nacionalidade camaronesa, terá recusado em 2018 propostas de Manchester City e Liverpool, para se afirmar primeiro no Eintracht. Alcançado esse objetivo, pode ser altura para N'Dicka partir.

Quanto à Roma de José Mourinho, além de N'Dicka terá na mira outro central, Jurrien Timber, do Ajax, que também é seguido por Manchester United e Bayern de Munique.