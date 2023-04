Juventus e Inter empatam e envolvem-se em confrontos no final. Veja as imagens

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Juventus e Inter empatam na Taça de Itália

Juventus e Inter Milão empataram (1-1) na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, num duelo entre os próximos adversários de Sporting e Benfica, respetivamente, nas competições europeias.

Em Turim, numa reedição da final da última temporada (Inter venceu por 4-2 após prolongamento), a Juventus chegou à vantagem aos 83 minutos pelo internacional colombiano Cuadrado, mas Lukaku, aos 90+5, na marcação de uma grande penalidade, refez a igualdade.

Durante os festejos, o internacional belga acabou por ser expulso, pouco antes de os jogadores e as equipas técnicas das duas equipas se terem envolvido em confrontos no relvado. Já após o apito final, Quadrado viu igualmente o vermelho, assim como o esloveno Handanovic, guarda-redes do Inter.

O jogo da segunda mão está agendado para 26 de abril, em Milão. A outra meia-final vai ser discutida entre a Cremonese e a Fiorentina.

O Inter é adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto a Juventus é rival do Sporting em igual fase, mas na Liga Europa.