Juventus e Barcelona chegam a acordo para a cedência de médio

Vecchia signora receberá Kessié por empréstimo e ficará obrigada a adquirir o jogador a título definitivo

Franck Kessié está mais perto de regressar a Itália, mas não a San Siro e ao Milan. O Barcelona já terá chegado a acordo com a Juventus.

Segunda La Gazzetta dello Sport, a Juventus receberia o jogador por empréstimo e teria a obrigação de, no final da época, o adquirir a título definitivo por um valor a rondar os 15 milhões de euros.

Para o negócio ficar concluído falta só o sim de Franck Kessié, que, pelo passado no Milan, estaria pouco disposto a mudar-se para Turim. Nos últimos dias, no entanto, o jogador terá mudado de ideias, vendo com bons olhos a transferência para a Juventus.