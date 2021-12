Juventus definiu lista de dispensas e Alex Sandro é um dos que vai sair

A Gazzetta dello Sport adianta que a Juventus já delineou uma limpeza no plantel e Alex Sandro é um dos jogadores que não deverá continuar no clube.

Alex Sandro deverá deixar a Juventus no final da temporada. O lateral-esquerdo brasileiro não conta para o treinador Massimiliano Allegri e os bianconeri vão tentar fazer algum dinheiro com o ex-FC Porto, antes do final do contrato (junho de 2023).

Esta informação é adianta pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, que aponta mais alguns nomes à "lista de dispensas". Daniele Rugani, Aaron Ramsey, Morata - está emprestado pelo Atlético de Madrid e a Juve não deverá exercer a opção de compra -, Arthur e McKennie também poderão sair. Há ainda Chiellini, que poderá terminar a carreira.