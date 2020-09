Juventus de Pirlo convence à primeira e deixa os italianos entusiasmados

"Pirlo, che Perle", escreve a Gazzetta Dello Sport

A vitória da Juventus por 3-0 sobre a Sampdória, no domingo, na estreia de Andrea Pirlo como treinador, deixou os adeptos do clube entusiasmados com a qualidade apresentada.

"Pirlo, que pérola!" escreve a Gazzetta Dello Sport na primeira página.

O Corriere dello Sport opta por um "Bendita Juve" enquanto o Tuttosport avança um "Sim, é Juve!"

A equipa alvinegra dominou por completo a partida, criando inúmeras oportunidades, uma delas concretizada por Cristiano Ronaldo.

Bonucci e Kulusevski, este em estreia, apontaram os outros tentos.

No fim do jogo, o treinador salientou os poucos dias de trabalho em conjunto, lembrando que ainda quer "mais jogadores" no plantel.