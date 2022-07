Juventus contrata uma das grandes promessas do Bayern a custo zero

Kenan Yildiz, médio turco de 17 anos, não renovou contrato com os bávaros e, para já, junta-se à formação da vecchia signora

Kenan Yildiz, jovem médio turco de 17 anos, era uma das grandes promessas da formação do Bayern de Munique, mas vai jogar na Juventus a partir deste verão, anunciou a vecchia signora nas redes sociais.

O jogador terminou contrato com o clube bávaro e foi garantido pela Juventus a custo zero, chegando ao futebol italiano sem se estrear pela equipa principal do Bayern de Munique.