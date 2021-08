Juventus contrata médio Mohamed Ihattaren ao PSV

Jovem centrocampista neerlandês fica ligado ao emblema transalpino nas próximas quatro temporadas

A Juventus, da I Liga italiana, anunciou, esta terça-feira, a contratação do médio Mohamed Ihattaren, jovem de 19 anos que alinhava no PSV Eindhoven e assinou um vínculo válido até 2025 com o clube de Turim.

Mohamed Ihattaren fez toda a formação no clube de Eindhoven e estreou-se na equipa principal em 2018, pela qual alinhou em 74 partidas, desde então, e marcou 10 golos.

Em comunicado, a Juventus define o médio como um jogador "rápido e dotado de uma excelente técnica", sendo um médio "ofensivo que pode jogar em qualquer posição do ataque".

O clube de Turim destaca, ainda, que Ihattaren é o terceiro jogador mais jovem com pelo menos cinco golos apontados desde 2018/19 na I Liga dos Países Baixos e que, em 12 de dezembro de 2019, tornou-se no mais jovem marcador do PSV em jogos europeus, com 17 anos e 303 dias.