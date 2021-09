Juventus continua sem vencer depois da saída de Ronaldo

Nápoles vence e agudiza crise da Juventus, que ainda não venceu na Serie A

O Nápoles venceu a Juventus, por 2-1, na terceira jornada da Serie A, mas teve de dar a volta ao resultado, perante um Vecchia Signora em crise, sem Cristiano Ronaldo, que ainda não venceu esta temporada.

A equipa de Turim foi a primeira a marcar, pelo espanhol Álvaro Morata, logo aos 10 minutos, mas o Nápoles conseguiu a reviravolta na segunda parte, na qual exerceu domínio avassalador, com golos do médio Matteo Politano, aos 57, e do central senegalês Kalidou Koulibaly, aos 85.

A Juventus surgiu muito desfalcada, com a ausência do seu jogador mais influente, Federico Chiesa, lesionado, e de vários internacionais sul-americanos, como o uruguaio Betancur, o colombiano Cuadrado, o argentino Paulo Dybala e os brasileiros Danilo e Alex Sandro, por decisão do treinador Maximiliano Allegri.

O internacional português Mário Rui foi titular no lado esquerdo da defesa napolitana, tendo sido substituído pelo francês Kevin Malcuit.

Com este resultado, o Nápoles isolou-se provisoriamente na liderança da Serie A, com nove pontos, seguido por um quarteto formado pela Lazio, pela Roma, de José Mourinho, pelo campeão Inter Milão e pelo AC Milan, todos com seis pontos e menos um jogo, enquanto a Juventus segue num surpreendente 16.º lugar, com apenas um ponto somado em três jogos.

Noutra partida referente à terceira jornada, o Veneza somou o primeiro triunfo na competição, ao vencer no terreno do Empoli, por 2-1.