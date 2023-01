Juventus conquista oitavo triunfo seguido e ultrapassa Milan à condição

Num jogo muito equilibrado e parco em ocasiões de golo, o desafio ficou decidido somente aos 86 minutos, com o lateral-direito brasileiro a surgir na pequena área a encostar um cruzamento letal de Federico Chiesa, na esquerda

A Juventus sofreu este sábado para vencer a Udinese, por magro 1-0, com golo solitário do ex-portista Danilo, que coloca a "vechia signora" provisoriamente no segundo lugar, à 17.ª jornada da Liga italiana.

Num jogo muito equilibrado e parco em ocasiões de golo, o desafio ficou decidido somente aos 86 minutos, com o lateral-direito brasileiro a surgir na pequena área a encostar um cruzamento letal de Federico Chiesa, na esquerda.

Com a oitava vitória seguida no campeonato, o conjunto de Turim soma agora 37 pontos, a quatro do líder Nápoles, que no domingo visita a Sampdoria.

O AC Milan, com 36 pontos, pode recuperar o segundo posto na receção à Roma de José Mourinho, sexta, com 30.

Com o avançado português Beto no 'onze' e o defesa Buta e o avançado Vivaldo Semedo no banco, a Udinese, que não vence há 10 jogos, nos quais sofreu quatro derrotas e empatou seis, é oitava, com 25 pontos.

Ainda este sábado, o Inter, quarto classificado e adversário do FC Porto na Champions, com 33 pontos, joga em casa do Monza, 15.º, com 17.