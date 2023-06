Juventus confirma adeus de Di María: "Boa sorte para o futuro"

Avançado já tinha anunciado a saída há alguns dias, a Juventus oficializou agora a separação.

Como já se sabia, Ángel Di María não vai continuar na Juventus, mas só esta quinta-feira o clube italiano oficializou a saída, algo que o jogador já tinha anunciado nas redes sociais. Com uma publicação no site oficial, a Juve despede-se do internacional argentino e deseja sorte para o futuro, que passará pelo Benfica.

"Angel Di María e a Juventus separam-se após uma época. Chegado à Continassa em julho de 2022, Ángel tinha assinado um contrato de um ano após a sua longa experiência no PSG, juntando a Serie A à lista de grandes Ligas que conheceu na sua carreira. A sua aventura na Juve terminou com 40 jogos disputados, nutridos de grande classe e 8 golos marcados, divididos igualmente entre o campeonato e a Liga Europa. Pelo meio, a vitória no Campeonato do Mundo com a Argentina. Entre os destaques mais relevantes está certamente o golo na estreia contra o Sassuolo, um vólei arrasador que fez explodir os adeptos presentes no Allianz Stadium. Terminado o referido Campeonato do Mundo no Qatar, as melhores prestações foram vistas na Liga Europa com o hat-trick contra o Nantes, com o primeiro dos três golos entre os mais bonitos da época, e o importante golo da vitória marcado em casa contra o Friburgo. E que continuará a ser o seu último golo de bianconero. Obrigado por tudo, Fideo. E boa sorte para o futuro!", escreve o emblema italiano.